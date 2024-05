Vodafone will künftig den Zugriff auf Krypto-Wallets vereinfachen. Das Unternehmen plant, den Zugriff über eine SIM-Karte zu ermöglichen, da viele Menschen tagtäglich ihr Smartphone für Finanzgeschäfte nutzen. Krypto-Wallets werden immer wichtiger. Zahlreiche Menschen speichern ihre Zugriffsschlüssel online in Hot Wallets oder komplett offline in Cold Wallets. Vodafone will künftig eine weitere Alternative schaffen: eine Krypto-Wallet auf der SIM-Karte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...