Wie stellt sich die Gen Z den idealen Arbeitsplatz vor, wie viel Geld will sie verdienen und wie viele Wochenstunden sind okay? Eine Umfrage zeigt, was junge Leute sich wünschen - und dass der berühmt-berüchtigte Obstkorb als Benefit auch eine Rolle spielt. Eine aktuelle Umfrage, die von der Plattform Jobvalley in Zusammenarbeit mit dem Department of Labour Economics der Maastricht University durchgeführt wurde, zeigt, was die Generation Z von Arbeitgebern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...