Chargepoint gibt bekannt, einen Megawattlader entwickelt zu haben, der das künftige Megawatt Charging System (MCS) unterstützt. Die Ladeleistung des Geräts soll anfangs bei 1,2 MW liegen und später auf bis zu 3 MW erhöht werden. Lkw-Herstellern bietet Chargepoint ab sofort Tests mit dem Ladesystem an. Der Megawattlader von Chargepoint baut auf der Gerätebaureihe Power Link 2000 des Unternehmens auf. So sollen "MCS-Kabel und -Stecker für E-Lkw an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...