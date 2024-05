Die Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sind höher als erwartet ausgefallen. Analysten hatten im Vorhinein mit 1,78 Millionen Folgeanträgen und 219.000 Erstanträgen gerechnet. Tatsächlich betrugen sie 1,79 Millionen respektive 222.000. Die Aktienmärkte geben in erster Reaktion leicht ab, ebenso wie die Edelmetalle.Grundsätzlich sollten die Daten die am Mittwoch wiedererstarkte Euphorie hinsichtlich potenzieller Zinssenkungen weiter unterstützen. Leichte Gewinnmitnahmen sind nach einer derart ...

