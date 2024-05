© Foto: Charles Krupa/AP/dpa



Walmart profitiert von steigenden Einkäufen wohlhabender Kunden. Bei Internetkäufen überflügelte das Unternehmen sogar Amazon. Die Wall Street freut sich.Walmart verzeichnete erneut ein starkes Quartal mit einem Umsatzwachstum und erhöhte seine Prognose für das gesamte Geschäftsjahr. Der Einzelhandelsriese aus den USA zieht preisbewusste Verbraucher an, die nach Essentials und Rabatten suchen. Im ersten Quartal stieg der Umsatz in den US-Walmart-Filialen, die seit mindestens einem Jahr geöffnet sind, um 3,8 Prozent und damit etwas stärker als von der Wall Street erwartet worden war. Vor allem der Internethandel war ein großer Treiber und kletterte in dem Zeitraum um 22 Prozent. Zudem trugen …