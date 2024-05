Yard Force, ein führender Hersteller von hochwertigen Gartengeräten, freut sich, die Einführung seiner neuesten Innovation, den Yard Force neuen 20V Akku-Rasenmäher, bekannt zu geben. Dieses neue Produkt bietet eine leistungsstarke, effiziente und vielseitige Lösung für die einfache Rasenpflege und wurde mit dem modernen Hausbesitzer im Hinterkopf entwickelt.

Nehmen Sie ein Modell: LM C37B als Beispiel. Der Yard Force LM C37B ist mit einer Schnittbreite von 37 cm ausgestattet, was ihn in der Lage macht, größere Rasenflächen mit Leichtigkeit zu bewältigen. Er kann eine beeindruckende Fläche von bis zu 450 qm mähen, was ihn zur idealen Wahl für Hausbesitzer mit mittleren bis großen Rasenflächen macht, die einen gepflegten und ordentlichen Garten mit minimalem Aufwand pflegen möchten.

Im Herzen des Yard Force LM C37B befindet sich ein hocheffizienter bürstenloser Motor. Diese fortschrittliche Technologie bietet nicht nur eine überlegene Leistung, sondern verlängert auch die Lebensdauer des Mähers, was ihn zu einer zuverlässigen und langlebigen Ergänzung Ihrer Gartengeräte macht.

Eines der herausragenden Merkmale des Yard Force LM C37B ist sein robustes 20V 2,5Ah Doppelbatteriesystem. Dies stellt sicher, dass die Benutzer genug Leistung haben, um die Arbeit zu erledigen, unabhängig von der Größe ihres Rasens. Das Paket enthält auch ein 2A Ladegerät, das ein schnelles und bequemes Aufladen ermöglicht, so dass die Benutzer in kürzester Zeit wieder an die Arbeit gehen können.

Der Yard Force LM C37B bietet auch eine große Flexibilität mit einer zentralen Schnitthöhenverstellung von 25 75 mm. Ob Hausbesitzer einen kurzen, gepflegten Rasen oder einen längeren, natürlichen Look bevorzugen, sie können leicht ihre gewünschte Graslänge erreichen. Darüber hinaus verbessert das Ein-Knopf-System zur Einstellung der Schnitthöhe die Benutzererfahrung erheblich, da es unglaublich einfach ist, zwischen verschiedenen Graslängen zu wechseln und den Mähvorgang an die Bedürfnisse des Rasens anzupassen.

Um das Benutzererlebnis weiter zu verbessern, wird der Mäher mit einem 40L Grasbeutel geliefert, der ausreichend Platz für Grasabschnitte bietet und die Notwendigkeit häufigen Entleerens reduziert.

Mit der Einführung des Yard Force LM C37B Akku-Rasenmähers zeigt Yard Force weiterhin sein Engagement für innovative, hochwertige Produkte, die den Bedürfnissen der heutigen Hausbesitzer gerecht werden. Jetzt sind die neuen Yard Force Rasenmäher der neuen Serie online verfügbar: https://www.amazon.de/dp/B0D49G12B1

Über Yard Force Yard Force ist ein führender Hersteller von hochwertigen Gartengeräten. Mit einem Fokus auf Innovation, Qualität und Kundenzufriedenheit ist Yard Force bestrebt, Hausbesitzern die Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um schöne und gesunde Rasenflächen und Gärten zu pflegen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.yardforce.eu.

Contacts:

Pressekontakt:

Carl Avenue

linyinlu@sumec.com.cn

+86-13770517766