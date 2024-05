Rheinmetall: Starkes Geschäftsergebnis für das erste Quartal | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 16.05.2024

Fundamentaldaten:

aktueller Preis: 522,00 EUR

Marktkapitalisierung: 22,70 Mrd. EUR

Umsatz 2023: 7,18 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote: 33,24 %

KGV 2024*: 24,60 %

4 Wochen Performance: - 8,58 %

Bewertung: leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024*: 1,49 %

Branche: Rüstung

* Prognose

Parkettgeflüster:

In dieser Woche hat der Konzern die Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2024 vorgestellt. Der Umsatz des Konzerns stieg im 1. Quartal 2024 gegenüber dem Vorquartal um 16 Prozent auf 1,58 Mrd. EUR. Drei Viertel der Erlöse wurden im Ausland erzielt. Der Auftragseingang wird aktuell aus Aufträgen aus Deutschland, Australien und Vorderasien gespeist. Der Auftragseingang stieg um gut 25 Prozent auf 3,93 Mrd. EUR. Auch in den nächsten Monaten rechnet das Management mit weiteren Rüstungsaufträgen. Der aktuelle Auftragsbestand wird von Rheinmetall auf mehr als 40 Mrd. EUR beziffert.

Noch stärker als der Umsatz wuchs das operative Ergebnis. Dieses stieg um 60 Prozent auf 134 Millionen EUR. Die Marge lag zum Jahresstart bei 8,5 Prozent. Der Konzern sieht insbesondere im Munitionsgeschäft ein großes Wachstumspotential. Rheinmetall hatte im August 2023 den spanischen Munitionshersteller Expal übernommen und hatte auch im Februar verkündet, das Munitionswerk in Unterlüß auszubauen. Weitere Werke sollen in Litauen und in der Ukraine entstehen. Im ersten Quartal hat sich der Auftragsbestand im Munitionsgeschäft verdoppelt. Bedingt durch Investitionen und den Aufbau von Vorräten hat sich der Free Cash Flow deutlich um 82 Mio. EUR auf minus 187 Mio. EUR verringert.

Im Jahr 2024 will Rheinmetall einen Umsatz von 10 Mrd. EUR realisieren, was einer Steigerung um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, bis 2026 soll der Umsatz auf 13 bis 14 Mrd. EUR steigen. Die Zielmarge soll 15 Prozent betragen.

Trotz der guten Umsatz- und Ergebnisentwicklung hat der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung der Geschäftsergebnisse nachgegeben. Analysten hatten beim Ergebnis wie auch beim Umsatz, deutlich mehr erwartet....

