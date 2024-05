DJ MÄRKTE USA/Gut behauptet - Konjunkturdaten setzen keine Impulse

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte zur Eröffnung am Donnerstag das Vortagesniveau behaupten. Der Future auf den S&P-500 gewinnt aktuell 0,1 Prozent. Günstig ausgefallene US-Inflationsdaten hatten zur Wochenmitte den Dow-Jones-Index, den S&P-500 und die Nasdaq-Indizes auf neue Allzeithochs geschoben. Diese hatten die Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank wieder geschürt. Dazu kamen weitere schwache Konjunkturdaten, die ebenfalls für eine Senkung der Zinsen sprachen.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten setzen dagegen keine größeren Impulse. Die wöchentliche Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat deutlich abgenommen, lag allerdings im Rahmen der Erwartungen. Vom US-Arbeitsmarkt hatte es zuletzt Anzeichen einer Abschwächung gegeben. Die Lage der US-Industrie in der Region Philadelphia hat sich im Mai dagegen eingetrübt. Der Rückgang fiel deutlicher aus als von Ökonomen erwartet. Die Importpreise stiegen im April dagegen deutlich stärker als prognostiziert. Die Entwicklung der Importpreise ist ein Indiz für die US-Inflation. Kurz vor der Startglocke steht noch die Industrieproduktion für den April an.

Die US-Notenbank wird ihre Zinsen nach Einschätzung von Nordea-Volkswirten frühestens im Dezember senken. "Eine Verlangsamung des Wachstums zeichnet sich nicht ab, es wird mehrere Monate mit schwächeren Preisdaten brauchen, ehe die Fed ihre Zinsen zurücknehmen kann", schreiben sie in einem Kommentar. Bis September dürfte diese Bedingung nicht erfüllt sein. Dagegen wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen nach ihrer Überzeugung ab Juni in jedem Quartal um 25 Basispunkte senken - drei Mal 2024 und vier Mal 2025.

Dollar nach Vortagesabgaben wenig verändert

Der Dollar zeigt sich nach den deutlichen Vortagesverlusten stabilisiert. Die fallenden Marktzinsen und die Aussicht auf eine baldige Zinssenkung hatten den Greenback belastet. Der Dollar-Index legt um 0,1 Prozent zu.

Die Renditen am Anleihemarkt zeigen sich nach den kräftigen Rückgängen am Vortag wenig verändert. Spekulationen über anstehende Zinssenkungen hatten die Renditen belastet. Eine Senkung durch die US-Notenbank im September sei mittlerweile vollständig eingepreist, heißt es von Jefferies. "Wir gehen davon aus, dass die Fed ab September zwei Zinssenkungen vornehmen wird, und sehen nicht viel Spielraum für eine Erholung von den aktuellen Niveaus", so die Analysten.

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne noch weiter aus. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 0,7 Prozent. Die Rohöllagerbestände in den USA waren auf Wochensicht stärker gefallen als erwartet. Dies deutet auf eine gestiegene Nachfrage hin, heißt es.

Cisco legen nach Zahlen und Ausblick zu

Bei den Einzelwerten geht es für die Cisco-Aktie vorbörslich um 1,9 Prozent nach oben. Der Konzern hatte nach der Schlussglocke am Vortag besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen vorgelegt. Die 28 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Cybersicherheitsunternehmens Splunk befeuerte die Geschäftszahlen. Zudem wurde der Jahresausblick angehoben.

Für die Aktien von Walmart geht es um 6,6 Prozent nach oben. Der US-Einzelhandelskonzern hat die Erwartungen für das erste Quartal in Bezug auf Gewinn, Umsatz und flächenbereinigten Umsatz übertroffen und einen deutlichen Zuwachs bei den E-Commerce-Verkäufen verzeichnet.

Die Deere-Aktie büßt 5,4 Prozent ein. Der Landmaschinen-Hersteller senkt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr und rechnet mit einem stärkeren Umsatzrückgang in zwei seiner drei Hauptgeschäftsfelder.

Johnson & Johnson (unv.) stärkt sein Dermatologie-Portfolio und kauft das Biotech-Unternehmen Proteologix für zunächst 850 Millionen US-Dollar in bar. Weitere Zahlungen können bei Erreichen bestimmter Meilensteine fällig werden.

Die American International Group (AIG) trennt sich von weiteren Anteilen an ihrem Lebensversicherungs- und Pensionsgeschäft Corebridge Financial. Der US-Versicherer verkauft einen Anteil von 20 Prozent an die japanische Nippon Life Insurance für 3,8 Milliarden US-Dollar. Die Aktie zeigt sich kaum verändert.

Die Aktien von Chubb verbessern sich um 8,3 Prozent, nachdem das Unternehmen als der "geheimnisvolle Aktienkauf" von Berkshire Hathaway bekannt wurde. Das Investmentvehikel von Warren Buffett gab in einem Bericht bekannt, dass es am Ende des ersten Quartals 25,9 Millionen Aktien des Schaden- und Unfallversicherers hielt.

AST SpaceMobile schießen um 35,2 Prozent in die Höhe, nachdem das Unternehmen eine Vereinbarung über die Bereitstellung von Satellitenbreitband für AT&T-Mobiltelefone abgeschlossen hat. AST SpaceMobile teilte mit, dass die Vereinbarung bis 2030 gilt.

