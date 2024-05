Auf der Hauptversammlung gehen die Aktionäre des größten deutschen Geldhauses mit der Konzernführung hart ins Gericht. Und das, obwohl die Aktie nach jahrelangem Tiefschlaf endlich durchgestartet ist und mit einer Performance von 65 Prozent sogar den europäischen Bankensektor in den Schatten gestellt hat. "Chaos", "Blamage", "Unfähigkeit" - die Führung der Deutschen Bank muss sich an diesem Donnerstag einiges von seiten der Anteilseigner anhören. Dabei hat die Bank selbst in den Augen ihrer schärfsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...