Hamburg (ots) -Viel Bildfläche für wenig Geld? Das bieten 34-Zoll-Monitore. COMPUTER BILD hat sechs Geräte bis 450 Euro getestet.Auf Ihrem Bildschirm haben Sie oft mehrere Fenster parallel offen, und es nervt, eines minimieren zu müssen, um das andere ins Sichtfeld zu befördern? Dann ist es Zeit für einen größeren Monitor. Damit dennoch das gesamte Geschehen auf einen Blick erfassbar bleibt, krümmen die Hersteller die Bildschirme. So rücken die Bildränder genauso nah an die Augen wie die Bildmitte. Das ist bei allen Testkandidaten der Fall.Alle geprüften Monitore zeigen Inhalte in sogenannter UWQHD-Auflösung - also mit 3440 x 1440 Pixeln. Das ist ausreichend scharf zum Arbeiten und Filmeschauen. Dazu bieten sie eine Bildwiederholrate von 100 Hertz. Testsieger Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5 aktualisiert das Bild sogar bis zu 120-mal pro Sekunde. Das sorgt für herrlich flüssige Mausbewegungen und glasklare Bewegungen - perfekt fürs Gaming. Schlechte Farben und geringe Kontraste verderben aber selbst das flüssigste Bild. Umso erfreulicher, dass alle sechs Monitore bei der Bildqualität gut bis sehr gut abschneiden. Unterschiede sind mit bloßem Auge kaum festzustellen.Fazit: Das beste Gesamtpaket liefert der Iiyama ProLite XCB3494WQSN-B5, der neben dem besten Bild auch tolle Ergonomie bietet. Günstigster Monitor im Test ist der LG 34WR55QC-B - für rund 320 Euro ein schickes Gerät mit viel Bedienkomfort.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 11/2024, die ab 17. Mai 2024 im Handel verfügbar ist.