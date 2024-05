Die Auswertung der Zahlen zeigt weiterhin eine deutlich abgeschwächte Nachfrage nach privaten Photovoltaik-Dachanlagen. Der Zubauzahlen für März sind nun von 1100 auf 1261 Megawatt nach oben korrigiert worden. Im April ist die Marke von vier Millionen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland geknackt worden. Deutlich früher als im Vormonat hat die Bundesnetzagentur neue Photovoltaik-Zubauzahlen veröffentlicht. So kamen im April netto 1040,4 Megawatt an Photovoltaik-Leistung hinzu, wie die Behörde auf Basis der Daten im Marktstammdatenregister bis 13. Mai ermittelte. Nachträgliche Korrekturen der Zahlen ...

