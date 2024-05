Diese globalen Wirtschaftsberichte rücken am Freitag in den Fokus der Finanzwelt.Zum Wochenabschluss veröffentlichen Richemont und Engie ihre Finanzergebnisse, während in Deutschland Hauptversammlungen von Zalando, Fresenius und BioNTech stattfinden. Wichtige Konjunkturdaten kommen aus China und Europa. Politische Ereignisse umfassen den Besuch des EU-Kommissars Thierry Breton in der Lausitz und Bundestagsdebatten zu Wirtschaftsthemen. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...