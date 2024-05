Die auf Rekordniveau notierenden US-Börsen dürfen am Donnerstag stabil in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial geringfügig höher bei 39 922 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,1 Prozent im Plus erwartet. Zur Wochenmitte hatte eine abgeschwächte Inflation dem US-Aktienmarkt neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert. Am Donnerstag nun dürften die Anleger erst einmal neue Konjunkturdaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...