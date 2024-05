Original-Research: pferdewetten.de AG - von Montega AG

Pferdewetten bleibt in Q1 hinter unseren Erwartungen zurück - Profitabilität im Retailgeschäft entwickelt sich schleppend

Die pferdewetten.de AG hat am Dienstag nach Börsenschluss die Zahlen für das erste Quartal 2024 vorgelegt, die unsere Erwartungen verfehlt haben. Die erneut sehr schwache Ergebnisentwicklung im Stammgeschäft der Pferdewette sowie die schleppende Ergebnisentwicklung im Bereich der Retail-Sportwette haben u.E. die Ergebnisvisibilität eingetrübt, sodass wir Prognosen und Kursziel reduziert haben.



[Tabelle]



Der Umsatz (NGR) konnte in Q1/24 gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelt werden. Grund hierfür ist vor allem das Retail-Geschäft, dass mit 131 Shops zum 31.03. (VJ: 18) einen Umsatzbeitrag von 6,9 Mio. EUR (VJ: 0,1 Mio. EUR) leistete und unsere Erwartung fast erreichen konnte (MONe: 7,4 Mio. EUR, 135 Shops). Der Bereich Pferdewette lag mit einem Umsatz von 2,7 Mio. EUR hingegen deutlich unter dem Vorjahr (4,6 Mio. EUR) und unserer Prognose (4,5 Mio. EUR). Obwohl in der Meldung hierzu keine genauen Angaben gemacht wurden, dürfte u.E. das Spielvolumen einiger Großkunden, wie zuvor auch in Q3/23, geringer ausgefallen sein als bislang üblich.



Das EBITDA blieb mit -2,2 Mio. EUR in Q1 hinter den eigenen Erwartungen zurück und verfehlte unsere Prognose von 0,1 deutlich. Auch hier hatte die Pferdewette mit einem EBITDA von lediglich 0,4 Mio. EUR (VJ: 1,6 Mio. EUR) den wesentlichen Anteil. Allerdings konnte auch der Bereich der Retail Sportwette unsere Ergebniserwartungen nicht erfüllen. So verbesserte sich das EBITDA in diesem Geschäftsbereich trotz der erheblich gesteigerten Anzahl an Shops um lediglich 0,2 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert. Das Unternehmen spricht in diesem Zusammenhang von hohen Anlaufkosten und Anfangsinvestitionen zur Umrüstung und Eröffnung neuer Shops sowie notwendiger Marketingausgaben, die sich jedoch im Rahmen der erwarteten Bandbreite bewegen. Diese Aussage können wir jedoch nur bedingt nachvollziehen, da das Unternehmen in der bisherigen Kommunikation ein EBITDA von 4,3 Mio. EUR für 2024 in Aussicht gestellt hatte. Neben den Anlaufkosten könnte auch eine Verzögerung bei der geplanten Vollkonsolidierung der bis zu 25 Retail-Shops ein Grund für die Abweichung sein. Das Unternehmen hatte mehrfach betont, hier möglichst schnell eine Mehrheit übernehmen zu wollen, was sich aufgrund der aktuellen Ergebnislage jedoch verzögern dürfte. Außerdem könnten wir uns vorstellen, dass das Unternehmen nach dem Beitritt des neuen CFO und den letzten Enttäuschungen sich eher defensiv positionieren möchte. Im Ergebnis liegt der nun reduzierte Ausblick von -2 bis 2 Mio. EUR EBITDA für 2024 deutlich unter unserer bisherigen Erwartung. Folglich hat sich u.E. die Ergebnisvisibilität aufgrund der scheinbar komplexeren Einflussfaktoren als bislang erwartet etwas eingetrübt, sodass wir unsere Prognosen angepasst haben.



Fazit: Auch wenn wir weiterhin viel Potenzial im stationären Geschäft sehen, sind die in Aussicht gestellten Metriken der Expansionsstrategie noch unter Beweis zu stellen. Auch aufgrund der aktuellen Volatilität im Kerngeschäft stellt sich der Investmentcase etwas risikobehafteter dar als zuvor. Aufgrund des unveränderten Upsides zum neuen DCF-basierten Kursziel von 16,00 EUR bestätigen wir das Rating Kaufen.







