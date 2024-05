Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldpreis nimmt nach kurzer Pause den Höhenflug wieder auf, so die Deutsche Börse AG.Mitte April sei der Preis für die Feinunze auf das neue Allzeithoch von 2.430 US-Dollar geklettert, nach einem kleinen Rücksetzer seien es am Donnerstagmorgen wieder 2.389 US-Dollar. "An den Märkten zeichnet sich in diesem Jahr zwar verstärkt die Meinung ab, dass die Federal Reserve die Zinsen länger hochhalten wird", stelle Mobeen Tahir von WisdomTree fest. Das lasse die Renditen und den US-Dollar auf robusten Niveaus verharren. "Gold konnte diesen beiden Kräften, die eigentlich als Gegenwind für das Edelmetall gelten, trotzen." Er gehe davon aus, dass die geopolitischen Spannungen und die hartnäckige Inflation den Goldpreis weiter stützen würden. ...

