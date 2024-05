Wien (www.fondscheck.de) - Die SVM Stühmeyer Vermögensmanufaktur mit Sitz in Werther in Westfalen erweitert ihr Team um zwei Mitarbeiter, so die Experten von "FONDS professionell".Zu den beiden Geschäftsführern Heiko Stühmeyer und Christian Schalk sei im April bereits Volker Tracht als Portfoliomanager, Wertpapierspezialist und Senior-Vermögensberater gestoßen. Anfang Juli werde zudem Christoph Mertens als Financial Consultant und Senior-Vermögensberater einsteigen. Sowohl bei Tracht als auch bei Mertens sei das Ziel eine spätere Beteiligung am Unternehmen, wie es in einer Mitteilung heiße. ...

