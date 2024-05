© Foto: Craig Ruttle/FR61802 AP/AP/dpa



Marktteilnehmer erhöhen die Wetten, dass die US-Notenbank bereits im September mit Zinssenkungen beginnen könnte. Zuvor hatten sich die US-Inflationsdaten vom April stärker als erwartet abgekühlt. Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) ist im Vergleich zum März um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Bureau of Labor Statistics des Arbeitsministeriums am Mittwoch mitteilte. Dies lag leicht unter der Dow-Jones-Schätzung von 0,4 Prozent. Diese schwächer als erwartet ausgefallenen Daten haben Aktien am Mittwoch auf neue Rekordhöhen katapultiert und Spekulationen darüber angeheizt, wann die US-Notenbank bereit sein könnte, mit Zinssenkungen zu beginnen. Laut dem CME FedWatch Tool rechnen Händler derzeit …