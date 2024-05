Caterpillar - starke Zahlen mit Megamaschinen

Caterpillar in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 17.04.2023-16.05.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Catgerpillar in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.05.2019-16.05.2024; Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Express Aktienanleihen Protect könnten eine interessante Investmentmöglichkeit sein. Bei der unten beschriebenen Express Aktienanleihe Protect wird eine Barriere bei 75 Prozent des Referenzpreises am Anfänglichen Beobachtungstag fixiert. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Caterpillar-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf Höhe des Referenzpreises oder darüber, erhalten Anleger nebem dem Zinssatz den Nennwert vorzeitig zurück. Andernfalls wird nur der Zinssatz ausbezahlt und die Laufzeit verlängert sich bis zum nächsten Beobachtungstag. Am finalen Beobachtungstag greift die Barriere. Notiert die Aktie auf Höhe der Barriere oder darüber erhalten Investoren den Zinssatz sowie den Nennbetrag. Andernfalls drohen Verluste. Turbo Open-Produkte bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Amazon-Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.