München, 16. Mai 2024 - Ausfall des verantwortlichen Wirtschaftsprüfers führt bei Cherry SE zur Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts



In der Endphase der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Cherry SE ist im Prüferteam des zuständigen Wirtschaftsprüfungsunternehmens RSM Ebner Stolz der verantwortliche Wirtschaftsprüfer aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen. Um die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Cherry SE schnellstens, aber auch sorgfältig im Rahmen der geltenden und erforderlichen Prüfungsstandards abzuschließen, benennt RSM Ebner Stolz mit sofortiger Wirkung nun einen neuen, verantwortlichen Wirtschaftsprüfer aus dem bisherigen Prüfungsteam heraus. Dies führt zu einer Verschiebung der Publizierung des Jahres- und Konzernabschlusses 2023 sowie der Vorlage des Geschäftsberichtes 2023 der Cherry SE vom 22. Mai 2024 auf den neuen Zieltermin 31. Mai 2024. Cherry SE ist in keiner Weise verantwortlich für diese notwendige und unumgängliche Verschiebung. RSM Ebner Stolz hebt hierzu hervor: "Die kurzfristige, schwerwiegende Erkrankung des für das Mandat verantwortlichen Wirtschaftsprüfers führt leider zu einer für Cherry ungeplanten und durch die Gesellschaft unbeeinflussbaren Verzögerung. Die infolgedessen berufsrechtlich notwendigen zusätzlichen Maßnahmen zur Qualitätssicherung im Rahmen der Abschlussprüfung und der Wechsel in den Verantwortlichkeiten machen eine Verlängerung des ursprünglich geplanten Prüfungszeitraums erforderlich."

