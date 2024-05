Original-Research: q.beyond AG - von Montega AG



Unternehmen: q.beyond AG

ISIN: DE0005137004



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.05.2024

Kursziel: 1,00 EUR (zuvor 0,70 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



q.beyond mit soliden Fortschritten bei Strategie 2025



q.beyond hat am Montag Q1-Zahlen vorgelegt, die unsere Schätzungen ergebnisseitig übertroffen haben. Auf der Umsatzseite hatten wir mit einem leicht höheren Wachstum gerechnet. Die FY-Guidance wurde indes bestätigt.

Fokus auf Profitabilität zeigt sich im verlangsamten Umsatzwachstum: In Q1 erzielte QBY einen Umsatz von 47,1 Mio. EUR (+1,1% yoy). Das Wachstum war gänzlich vom Managed Services-Bereich getragen, der die Erlöse um 1,8 Mio. EUR auf 32,9 Mio. EUR steigerte (+5,7% yoy). Wie erwartet ergab sich im Segment Consulting ein Rückgang von 8,0% yoy auf 14,2 Mio. EUR, was den strikten Fokus auf profitable Projekte unterstreicht und u.E. auch auf einen geringeren Einsatz von teureren externen IT-Fachkräften hindeutet. Für den Investment Case ist die Umsatzentwicklung u.E. kurzfristig von untergeordneter Bedeutung, da QBY zunächst die EBITDA-Margen auf das marktübliche Niveau steigern will. Wir halten an unseren Umsatzprognosen fest, die den strategischen Fokus auf die Profitabilität widerspiegeln und im FY ein Wachstum von 2,0% yoy auf 193,1 Mio. EUR vorsehen.

Margensteigerung in Q1 erzielt: Im ersten Quartal konnte das EBITDA von -1,3 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR verbessert werden (EBITDA-Marge Q1/24: 4,2%). Die Verbesserung ist primär auf Einsparungen bei den direkten Herstellungs- sowie den Vertriebskosten zurückzuführen. Im weiteren Jahresverlauf sollen unter anderem die Steigerung des Nearshore-Anteils von 12% auf 20% sowie weitere Prozessverbesserungen zur Erhöhung der Profitabilität beitragen. Pro 5% höherem Nearshore-Anteil geht QBY von einer Bruttomargenverbesserung i.H.v. einem Prozentpunkt aus. In Q2 erwarten wir eine weitere Steigerung des EBITDA ggü. Q1/24 und erhöhen dementsprechend unsere FY-EBITDA-Prognose auf 9,2 Mio. EUR. Aufgrund der schneller als erwartet voranschreitenden Umstrukturierung erhöhen wir unsere Erwartungen für 2025ff.



Positiver Free Cashflow in Q1: Besonders erfreulich entwickelte sich auch der Free Cashflow, der mit 0,6 Mio. EUR (Vj: 0,2 Mio. EUR) erneut im positiven Bereich lag. Der Cash-Bestand belief sich Ende Q1 auf 38,2 Mio. EUR, was 0,31 EUR je Aktie entspricht. Im Jahresverlauf wird sich auch der Sondereffekt aus einem Steuerentscheid mit netto 4,0 Mio. EUR positiv auf den FCF auswirken. Ab 2025 wird sich QBY zudem aktiv nach Targets umschauen, wobei Bieterprozesse vermieden werden sollen. Stattdessen werden Transaktionen nach dem Vorbild von logineer mit Industriepartnern angestrebt.



Fazit: QBY hat in Q1 schneller als erwartete Fortschritte in Bezug auf die avisierte Profitabilitätssteigerung erzielt. In Q2 halten wir eine weitere Ergebnissteigerung für visibel. Im Zuge des 'Vordrehens' des DCF-Modells und der höheren erwarteten Profitabilität stufen wir die Aktie von 'Halten' auf 'Kaufen' hoch und heben unser Kursziel auf 1,00 EUR an.





Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

