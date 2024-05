Monatelang hüllte sich Starinvestor Warren Buffet in Schweigen darüber, welches Unternehmen er neu in das Portfolio seines Investment-Vehikels Berkshire Hathaway aufgenommen hat. Durch das nun eingereichte Börsenformular ist die Katze aus dem Sack: Das Orakel von Omaha ist mal wieder in den USA fündig geworden. Wie aus den Angaben von Berkshire Hathaway zum ersten Quartal hervorgeht, hat sich das Unternehmen mit 6,7 Milliarden Dollar am US-amerikanischen Versicherer Chubb (WKN: A0Q636) beteiligt, ...

