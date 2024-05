© Foto: adobe.stock.com



Die gestern veröffentlichten US-Verbraucherpreisdaten verfehlten ihre Wirkung nicht. Vor allem im Edelmetallsektor nahm man sie wohlwollend zur Kenntnis. Gold und Silber legten nach der Bekanntgabe der Daten deutlich zu.Gold, Silber und Kupfer an entscheidenden Marken Gold, Silber und Kupfer haben entscheidende Preisbereiche erreicht. Während Gold sich wieder an die 2.400 US-Dollar herangekämpft hat, steht Kupfer unmittelbar vor der eminent wichtigen Marke von 5 US-Dollar / lb. Da ist es wenig überraschend, dass auch Silber derzeit mit den 30 US-Dollar einen markanten Preisbereich ins Visier nimmt. Die Konstellationen bei Gold und Kupfer wurden in den Kommentaren "Spektakulär - Diese …