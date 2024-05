Quartalszahlen der Allianz überraschen

Werbung







Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Münchener Versicherers Allianz überraschten die Anleger und Investoren positiv.



Zuletzt hatten Allianz-Aktionäre dank der Dividende und steigenden Kursen allen Grund zur Freude. Daher wurden mit Hochspannung am Mittwoch die Quartalszahlen der Münchener erwartet. Der Dax®-Konzern erwirtschaftete einen operativen Gewinn von rund 4 Milliarden Euro, was im Verhältnis zum Vorjahr gesehen einer prozentualen Steigerung von gut 7 Prozent entspricht. Eine besonders tragende Rolle spielt die Geschäftssparte der Schadens- und Unfallversicherung, die mit einem operativen Gewinn von 2,1 Milliarden Euro einen 10-prozentigen Anstieg verzeichnet. Insgesamt wurden die Allianz-Zahlen vom Markt positiv aufgenommen, weshalb die Papiere der Allianz rund 1 Prozent im Plus auf zwischenzeitlich 266 Euro notierten.









