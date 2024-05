WALTHAM, Mass. (ots) -Dynatrace (NYSE: DT), führender Anbieter von Unified Observability und Security, gab am 15. Mai 2024 die Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 und das gesamte Geschäftsjahr 2024 bekannt. Das Geschäftsjahr endete zum 31. März 2024.Folgende Kennzahlen des Q4 2024 und des gesamten Fiskaljahrs 2024 gibt es hervorzuheben:Q4 2024- Es zeigt sich ein Wachstum jährlich wiederkehrende Einnahmen (ARR) von 20 Prozent im Jahresvergleich auf Basis konstanter Wechselkurse. Gesamter ARR von 1.504 Mio. USD.- Dynatrace weist einen Gesamtumsatz von 381 Mio. USD aus. Das ist ein Anstieg von 21 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.- Der Umsatz mit Subscriptions beträgt 360 Mio. USD. Das ist ein Anstieg von 22 Prozent bei konstanten Wechselkursen.- Das GAAP-Ergebnis aus dem operativen Geschäft beträgt 23 Mio. USD und Non-GAAP-Betriebsergebnis ist 95 Mio. USD.- Der Gewinn (GAAP) je Aktie beträgt 0,13 USD. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie ist 0,30 USD, jeweils auf verwässernder Basis.Gesamtes Geschäftsjahr 2024- Dynatrace weist einen Gesamtumsatz von 1.431 Mio. USD aus. Das ist ein Anstieg von 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse.- Der Umsatz mit Subscriptions beträgt 1.359 Mio. USD. Das ist ein Anstieg von 24 Prozent bei konstanten Wechselkursen.- Das GAAP-Ergebnis aus dem operativen Geschäft beträgt 128 Mio. USD und Non-GAAP-Betriebsergebnis ist 398 Mio. USD.- Der Gewinn (GAAP) je Aktie beträgt 0,52 USD. Der Non-GAAP-Gewinn je Aktie ist 1,20 USD, jeweils auf verwässernder Basis.- Der operative Cashflow nach GAAP ist 378 Mio. USD und der freie Cashflow 346 Mio. USD.Hinweis: Alle Wachstumsraten sind im Vergleich zum Q42023 / zu FY2023, sofern nicht anders angegeben."Dynatrace hat das Geschäftsjahr 2024 stark abgeschlossen. Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal übertrafen die Prognosen bei allen wichtigen Betriebskennzahlen, was zum Teil auf eine Rekordzahl an 7-stelligen Geschäftsabschlüssen in diesem Quartal zurückzuführen ist", sagt Rick McConnell, Chief Executive Officer von Dynatrace.Die ausführlichen Finanzergebnisse finden Sie hier: Dynatrace Reports Fourth Quarter and Full Year Fiscal 2024 Financial Results (https://ir.dynatrace.com/news-events/press-releases/detail/338/dynatrace-reports-fourth-quarter-and-full-year-fiscal-2024)Pressekontakt:Darshna KamaniInternational PR & Communications DirectorTel: +44 7773773373darshna.kamani@dynatrace.comOriginal-Content von: Dynatrace, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151182/5781228