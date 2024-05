Renten-ETFs von Amundi bieten Laufzeit-ETFs mit Zugang zu Staatsanleihen von Ländern aus Europa.16. Mai 2024, FRANKFURT (Börse Frankfurt). Seit Donnerstag sind drei neue Exchange Traded Funds von Amundi Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar.Die neue Produktreihe Amundi Fixed Maturityinvestiert in ein breit diversifiziertes Portfolio aus in Euro denominierten Staatsanleihen, die am Ende der Laufzeit liquidiert werden. Die Zins- und Tilgungszahlungen aus fälligen Anleihen werden ...

