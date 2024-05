Der Goldpreis wird am Donnerstag aufgrund des schwächeren USD im positiven Bereich gehandelt. - Die schwächeren VPI-Inflationsdaten in den USA ließen die Hoffnung aufkommen, dass die Fed die Zinsen senken könnte, was den Preis für Edelmetalle in die Höhe trieb - Die hawkischen Äußerungen der Fed könnten den Aufwärtstrend des Goldpreises begrenzen. ...

