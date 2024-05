Microsoft, Alphabet und Nvidia beeindrucken mit neuen KI-Produkten und -Diensten, was zu einem Anstieg ihrer Aktienkurse führt, während das Interesse an generativen KI-Modellen stetig wächst. OpenAI, unterstützt von Microsoft, führte kürzlich das beeindruckende GPT-4o vor, während Alphabet mit Gemini, einem neuen KI-Agenten, aufwartet, der Alltagsaufgaben wie Retouren von Onlinekäufen automatisieren kann. Nvidia bleibt mit Zacks Rang #1 (Strong Buy) und voraussichtlichem jährlichem Wachstum von 30% über die nächsten 3-5 Jahre ein führender Name im KI-Bereich. Die kürzlich erfolgten Kursausbrüche dieser Technologieaktien signalisieren eine anhaltende Dynamik, die besonders bei Alphabet mit seinen tief verwurzelten Produkten und einer enormen Benutzerbasis von mehr als 1 Milliarde Menschen für das nächste [...]

