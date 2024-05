© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Das Research-Haus Wolfe hat der Aktie von Halbleiter-Urgestein Intel am Donnerstag ein Upgrade verpasst. Die Aktie kann davon profitieren und legt über ein Prozent zu.Zuvor hatte die Investmentfirma Intel mit "Underperform" bewertet und sieht sich nach der jüngsten Talfahrt in ihrem ursprünglichen Rating bestätigt. Steigende Bruttomargen zu erwarten Inzwischen sieht Wolfe Research Bedenken um das Auftragsfertigungsgeschäft, das Intel in den kommenden Jahren ausbauen möchte, um künftig mit den Marktführern Taiwan Semiconductor und Samsung konkurrieren zu können, aber als ausreichend eingepreist an. Profitabilität ist für die Foundry-Sparte erst ab 2027 zu erwarten. "Das ist inzwischen Teil …