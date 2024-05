Megan Greene, Mitglied des geldpolitischen Ausschusses (MPC) der Bank of England (BoE), sagte am Donnerstag, dass die Inflationspersistenz seit ihrem Eintritt in den MPC im Juli letzten Jahres nachgelassen hat, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Ich denke, die Beweislast muss darin liegen, dass die Inflationspersistenz weiter abnimmt." "Die Daten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...