Der Silberpreis hat sich bis kurz vor die 30,00 $-Marke, einen wichtigen Widerstand, erholt. - Die 30,00 $-Marke liegt an der Spitze einer vierjährigen Konsolidierungsspanne. - Ein Ausbruch darüber wäre ein erhebliches technisches Ereignis für Silber - Der Silberpreis (XAG/USD) steigt in einer aufsteigenden Handelsspanne und erreichte am Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...