Männer gelten gemeinhin als machtbewusst und streitlustig - Frauen als sich- und harmonieorientiert. Es kann auch anders sein. Bei den Fünf Weisen, von denen nur noch zwei Männer sind, halten die Männer still, während die gewaltigen Egos der Damen krachen und das bisher still vor sich hinwerkelnde Gremium ist richtig was los. Im Volksmund würde D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...