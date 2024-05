Eaton, der Spezialist für intelligentes Energiemanagement, gab heute bekannt, dass das Unternehmen nun eine Version seines 48-V-Niederspannungs-DC-DC-Stromwandlers mit höherer Leistung für Nutz- und Off-Highway-Fahrzeuge bietet, die konzipiert wurde, um den rauen Umgebungen standzuhalten, in denen diese Fahrzeuge betrieben werden.

"Unser neuer Stromwandler verfügt nun über eine Ausgangsstromkapazität von bis zu 40 A und kann im Fahrzeug an Bereichen montiert werden, die sehr rauen Bedingungen ausgesetzt sind, einschließlich Rahmenschienen sowie in Batterie- und Motorräumen", so Ben Karrer, Head of Engineering, Low Voltage and Power Conversion, Eaton's Mobility Group. "Hierbei handelt es sich um Umweltextreme unter widrigen Bedingungen, Schock und Vibrationen, die robuste Schutzfunktionen erfordern."

Der DC-DC-Stromwandler von Eaton bezieht Strom aus einem 48-V-System und reduziert die Spannung auf 12 V, um Zubehör und andere Systeme mit geringem Stromverbrauch zu betreiben. Dieses Design unterstützt bei der wesentlichen Ausrüstung einschließlich Antiblockiersystem und Servolenkung. Diese funktionieren selbst im Fall eines Stromausfalls, was es zu einem einzigartigen Produkt unter den Produktangeboten in diesem Bereich macht.

Es besteht eine steigende Nachfrage nach 48-V-DC-DC-Stromwandlern, da Hersteller von Nutz- und Off-Highway-Fahrzeugen immer häufiger zu elektrischen Architekturen mit Doppelspannung übergehen. Die Stromwandler von Eaton ermöglichen eine freie Konvektion und verfügen über ein luftgekühltes Design für eine einfache Integration. Sie können bei Umgebungstemperaturen von bis zu 85 °C betrieben werden. Darüber hinaus werden die Stromwandler mit hoher Effizienz entwickelt, um Leistungsverluste über einen weiten Betriebsbereich zu verhindern.

Die Stromwandler wurden darüber hinaus konzipiert, um Gewicht zu reduzieren und Platz zu sparen. Die meisten modernen Fahrzeuge werden mit 12 oder 24 V betrieben. Somit erzielen sie Ergebnisse von bis zu 48 V und eine vierfache Spannung, was den elektrischen Strom im gleichen Verhältnis verringert. Da die Drahtgröße auf der Grundlage der elektrischen Stromstärke ausgewählt wird, kann der Anwender kleinere Drähte verwenden, was dazu beiträgt, das Gewicht zu reduzieren und Verpackungsprobleme auszuräumen.

Das DC-DC-Stromwandler-Portfolio von Eaton bietet Flexibilität durch mehrere Leistungs- und Spannungsebenen und kann optimiert werden, um nahtlos mit den Spezifikationen des Ladesystems des Herstellers zu arbeiten. Darüber hinaus bietet es einen Controller Area Network (CAN) Bus, der die unmittelbare Kommunikation vom DC-DC-Stromwandler zu anderen elektronischen Steuergeräten der Fahrzeuge ermöglicht, um Diagnose-Informationen zu übermitteln.

"Dieses Gerät ist die ideale Lösung für Hersteller, die ein zuverlässiges Verfahren benötigen, um die höheren Stromlasten moderner Nutz- und Off-Highway-Fahrzeuge zu bewältigen", erklärte Ben Karrer.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir fertigen Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, die Industrie, den Handel, den Maschinenbau, den Wohnungsbau, die Luft- und Raumfahrt und den Mobilitätsmarkt. Wir lassen uns von unserem erklärten Ziel leiten, unsere Geschäftstätigkeit auf integre Weise zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften und unsere Kunden beim Energiemanagement zu unterstützen heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, beschleunigen wir den weltweiten Übergang zu erneuerbaren Energiequellen, tragen zur Bewältigung der weltweit dringendsten Herausforderungen im Energiemanagement bei und schaffen eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und künftige Generationen.

Das 1911 gegründete Unternehmen Eaton begeht sein hundertjähriges Börsenjubiläum an der New York Stock Exchange. Im Jahr 2023 haben wir einen Umsatz von 23,2 Milliarden US-Dollar erzielt und Kunden in mehr als 160 Ländern bedient. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

