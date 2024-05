Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit vertrauenswürdigste Unternehmen für Streaming-Technologie, wurde von Aragon Research, Inc. im Bericht "The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2024" zum dritten Mal in Folge als "Leader" ausgezeichnet. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner Marktlösungen und seiner branchenführenden Video-Streaming-Angebote als "Leader" eingestuft.

"Brightcove deckt den Videobedarf einiger der weltweit größten Marken ab. Dies ist das Ergebnis unseres Engagements für die Bereitstellung innovativer Streaming-Technologie und einer Plattform mit offener Architektur, die global skaliert werden kann", sagte Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Es ist eine Ehre, von Aragon Research als Branchenführer anerkannt zu werden. Wir glauben, dass unsere Position in diesem Bericht eine starke Bestätigung für die innovativen Produkte, Dienstleistungen und Lösungen ist, die wir unseren Kunden anbieten, um sie beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen."

Die Plattform von Brightcove unterstützt Unternehmen bei der Erstellung, Bearbeitung, dem Hosting, der Verwaltung und der Verbreitung von Videoinhalten über verschiedene Kanäle, darunter Live, Web, soziale Medien, OTT und mehr. Die Strategie der offenen Architektur von Brightcove ermöglicht es der Plattform, verschiedene Marketing-Integrationen nahtlos zu unterstützen, darunter E-Commerce-Plattformen, Analyselösungen, CMS, MAPs und DAMs, um die nötige Flexibilität für die Skalierung von Videos im gesamten Marketing-Ökosystem zu bieten.

Aragon Research definiert die Leader-Position als Unternehmen mit umfassenden Strategien, die sich an der Branchenausrichtung und der Marktnachfrage orientieren und diese Strategien effektiv umsetzen. Brightcove konzentriert sich auf Innovationen, um die dringendsten Anwendungsfälle zu adressieren, und ist für die Zukunft gut positioniert, indem es seine Produktkapazitäten kontinuierlich erweitert und neue Wege für Unternehmen findet, den Umsatz zu steigern, die Markenbekanntheit zu erhöhen, das Kundenengagement zu fördern und die Mitarbeitererfahrung durch Video zu verbessern.

"Wir sind davon überzeugt, dass Video ein entscheidender Faktor für das Erlebnis von Mitarbeitern und Kunden ist. Brightcove differenziert sich weiterhin im Bereich Unternehmensvideo und investiert in die Entwicklung seiner Produkte, um die Zukunft dieses Marktes zu unterstützen", sagte Jim Lundy, Gründer und CEO von Aragon Research. "Die Plattform- und Marketing-Integrationen von Brightcove ermöglichen es dem Unternehmen, in der Branche der Unternehmensvideoplattformen wettbewerbsfähig zu sein und unterstreichen sein Engagement für das Wachstum dieses Marktes."

Der zehnte Jahresbericht "The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2024" untersuchte 14 Anbieter in einem Markt, in dem die Videonachfrage von Nutzern und Kunden Unternehmen dazu veranlasst, ihren Ansatz für visuelle Erlebnisse zu überdenken.

Über Aragon Research

Aragon Research ist ein unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen, das Geschäfts- und IT-Führungskräfte mit umsetzbaren Erkenntnissen versorgt, die sie benötigen, um den sich ständig verändernden Einfluss der Technologie auf das Geschäft zu steuern. Aragon Research mit Hauptsitz in Morgan Hill, Kalifornien, arbeitet mit Führungskräften auf allen wichtigen Unternehmensebenen und in allen Branchen zusammen, um ihnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um fundiertere Technologie- und Strategieentscheidungen zu treffen. Aragon bietet hochwirksame Beratungs-, Research- und Consulting-Dienstleistungen und verfügt über ein bewährtes Team erfahrener Analysten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.aragonresearch.com.

Über Brightcove Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zuschauern herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie ihre Inhalte konsumieren. In mehr als 60 Ländern ermöglicht die intelligente Videoplattform von Brightcove Unternehmen, ihren Kunden effektiver zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenführender Betriebszeit und unübertroffener Skalierbarkeit verschieben wir kontinuierlich die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie Brightcove auf LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Threads und YouTube. Besuchen Sie Brightcove.com.

