DJ GSK will Haleon-Beteiligung im Wert von etwa 1,3 Mrd Pfund verkaufen

Von David Sachs

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern GSK will seinen verbliebenen Anteil an Haleon veräußern und damit den schrittweisen Verkauf seiner Beteiligung an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen abschließen. GSK hält noch rund 385 Millionen Stammaktien des in London notierten Unternehmens, was etwa 4,2 Prozent des Aktienkapitals von Haleon entspricht. Der Wert der Aktien beläuft sich auf Basis der aktuellen Marktkapitalisierung auf rund 1,27 Milliarden britische Pfund. Der Verkaufspreis werde im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, das ab sofort beginne, teilte GSK mit.

Haleon ist 2019 aus dem Zusammenschluss der jeweiligen Consumer-Healthcare-Sparten von GSK und dem US-Pharmakonzern Pfizer entstanden. Der Anbieter von rezeptfreien Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten ist seit 2022 an der Londoner Börse notiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2024 12:30 ET (16:30 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.