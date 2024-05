(shareribs.com) Frankfurt / New York 16.05.2024 - Biotech-Aktien tendieren am Mittwoch in Frankfurt überwiegend schwächer. Auch an der Wall Street sind die Vorzeichen überwiegend negativ. Hier korrigieren unter anderem Biogen und Amgen. Der DAX korrigiert kurz vor Handelsschluss um 0,8 Prozent auf 18.721 Punkte. Hier geben Siemens BMW und Sartorius nach. Auf der Gewinnerseite stehen Munich Re, Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...