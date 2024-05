EQS-Ad-hoc: DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA plant Börsengang NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA, JAPAN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE ODER EINE REGISTRIERUNG ODER ANDERE MASSNAHMEN ERFORDERN WÜRDE. DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA plant Notierung an der Düsseldorfer Wertpapierbörse im Segment Primärmarkt Hamburg, 16. Mai 2024 - Die DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA (Gesellschaft) (ISIN: DE000DWRX249) hat heute einen Antrag auf Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment Primärmarkt gestellt. Hintergrund ist die von der Hauptversammlung der Gesellschaft beschlossene Kapitalerhöhung. Zur Durchführung des öffentlichen Angebotes der mittels der Kapitalerhöhung zu begebenden neuen Aktien wurde heute das Billigungsverfahren für einen Wertpapierprospekt bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) abgeschlossen. Nach nun erfolgter Billigung des Wertpapierprospektes werden in Kürze die weiteren Einzelheiten zum geplanten öffentlichen Angebot bekannt gegeben. Die Billigung des Prospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Aktien durch die BaFin zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt ist maßgeblich für die Aktien. Potenzielle Investoren sollten den Wertpapierprospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollends zu verstehen. Der Wertpapierprospekt ist spätestens einen Werktag vor dem Beginn des öffentlichen Angebotes bei der DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA, Heimhuder Str. 52, 20148 Hamburg sowie auf der Internetseite der Gesellschaft ( www.davigoworx.com ) unter der Rubrik "Investor Relations" erhältlich. Kontakt DAVIGOworx GmbH & Co. KGaA vertreten durch ihre persönlich haftende Gesellschafterin DAVIGOworx Management GmbH, diese wiederum vertreten durch Herrn Dipl. Kfm. Simon Marbach Heimhuder Strasse 52, 20148 Hamburg E-Mail: contact@davigoworx.com Internet: www.davigoworx.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung



