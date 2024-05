Singapur (ots/PRNewswire) -Die Auszeichnung steht im Einklang mit der Mission von ENNOVI, die Elektromobilitätsbranche positiv zu beeinflussenENNOVI, (http://www.ennovi.com/), ein Partner für Lösungen zur Elektrifizierung der Mobilität, ist stolz darauf, seine erneute Würdigung für herausragende Nachhaltigkeitsleistungen durch EcoVadis, den weltweit renommiertesten Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen, bekannt zu geben. Durch sein unermüdliches Engagement für Umweltschutz, ethische Praktiken und soziale Verantwortung hat ENNOVI ein weiteres Mal die EcoVadis-Platinmedaille erhalten und gehört damit 2023 zu den besten 1 % von über 130.000 bewerteten Unternehmen weltweit.Die diesjährige Auszeichnung stellt einen bedeutenden Meilenstein für ENNOVI dar, denn sie zeigt die kontinuierliche Verbesserung und das unerschütterliche Engagement für herausragende Leistungen im Bereich der Nachhaltigkeit seit der ersten Erlangung des Platin-Ratings im Jahr 2021. Der Erfolg des Unternehmens ist seinem Nachhaltigkeitsteam zu verdanken, das Verbesserungsmöglichkeiten vor allem in den Bereichen Beschaffung sowie Arbeits- und Menschenrechte identifiziert und umsetzt.Zu den strategischen Initiativen von ENNOVI gehören die weitere Senkung des Energieverbrauchs, des Wasserverbrauchs, des Abfallaufkommens und der Treibhausgasemissionen sowie verstärkte Bemühungen im Bereich Recycling und nachhaltiger Energienutzung. Außerdem konzentriert sich das Unternehmen verstärkt auf Schulungs- und Sensibilisierungsprogramme zur Förderung von Umweltauswirkungen, Menschenrechten, fairen Handelspraktiken und ethischem Geschäftsverhalten."Die Bedeutung von EcoVadis für die Elektromobilitätsbranche kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, denn die Organisation bietet ein transparentes und evidenzbasiertes Framework, um das Engagement eines Unternehmens für Nachhaltigkeit zu bewerten und zu kommunizieren", erklärt Nantha Chandran, Chief Sustainability Officer und Vice President, Global Plating Operations, ENNOVI. "Diese erneute Auszeichnung stärkt nicht nur unsere Führungsposition im Bereich der nachhaltigen Praktiken innerhalb des E-Mobilitätssektors, sondern festigt auch das Vertrauen unserer Kunden, Stakeholder und der breiteren Öffentlichkeit."Weitere Informationen über ENNOVI und sein EcoVadis-Platin-Nachhaltigkeitsrating finden Sie unter: www.ennovi.com/sustainability.com (https://ennovi.com/sustainability/?utm_source=press_release_en&utm_campaign=ecovadis&utm_content=ennovi_press_release_EN).Informationen zu ENNOVI:ENNOVI, ein Partner für Elektrifizierungslösungen im Mobilitätssektor, ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer Verbindungs- sowie hochpräziser Systemlösungen für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen hat sich voll und ganz dem Mobilitätsmarkt verschrieben und ist in der Lage, die Anforderungen der Erstausrüster von Elektrofahrzeugen in Bezug auf Produkte, Prozesse sowie Fertigung auf globaler Ebene umgehend zu erfüllen. ENNOVI unterstützt die Ideen und Anforderungen der Kunden auf dem E-Mobilitäts-Markt durch seine umfassenden Fähigkeiten in den Bereichen Batterieplattform, Stromversorgung und Signalverbindungen. Der Hauptsitz befindet sich in Singapur und ENNOVI beschäftigt mehr als 8000 Mitarbeiter an 15 Standorten weltweit, wobei alle Aktivitäten sozialverträglich und mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt durchgeführt werden. ENNOVI. Electrify faster. Weitere Informationen finden Sie unter www.ennovi.com.Pressekontakt:ENNOVISelvan WilhelmSelvan.Wilhelm@ennovi.comAgenturkontakt:Publitek USAErin McMahonerin.mcmahon@publitek.comPublitek DeutschlandCarsten Ottecarsten.otte@publitek.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2414013/EcoVadis.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2236926/ENNOVI_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ennovi-erhalt-prestigetrachtiges-ecovadis-platin-nachhaltigkeitsrating-im-vierten-jahr-in-folge-302148146.htmlPressekontakt:+33 6 74 71 80 47 | Erin McMahon,+1 630.962.7535 | Carsten Otte,+49 (0)4181 968098-80Original-Content von: ENNOVI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173793/5781294