Erfolgreicher Meme Coin Trader setzt mit einer Million Dollar auf TREMP

Meme Coins bieten potenziell spektakuläre Renditen in kürzester Zeit, was sie von anderen Anlageklassen unterscheidet. Obwohl sie meist ohne wirklichen Nutzen eingeführt werden und hoch spekulativ sind, gibt es zahlreiche Geschichten von Kleinanlegern, die mit diesen Coins zu Millionären wurden. Ein Trader, der bereits mit Dogwifhat (WIF) Millionen verdient hat, hat nun erneut zugeschlagen und in großem Stil in einen weiteren Meme Coin investiert. Insgesamt hat er TREMP-Token im Wert von einer Million Dollar gekauft.

Eine Million Dollar für Tremp

Der Trader, der bereits enorme Gewinne mit WIF erzielt hat, hat nun auch TREMP in sein Portfolio aufgenommen. Nachdem er WIF für über 700.000 Dollar gekauft und daraus fast 7 Millionen Dollar Gewinn gemacht hatte, investierte er nun eine noch höhere Summe in TREMP. Meme Coins, die auf amerikanische Präsidenten anspielen, wie TREMP und BODEN, sind seit Monaten im Trend und dieser Hype scheint ungebrochen.

The smart money who made $6.87M on $WIF spent 1M $USDC to buy 1.7M $tremp at $0.5831 in the past 7 days.



This trader spent $721K to buy 3.07M $WIF at $0.23, and sold 2.37M $WIF($5.47M) at $2.31, with 700K $WIF($2.12M) left.



His total profit on $WIF is $6.87M!… pic.twitter.com/ToE2Lhlr9H - Lookonchain (@lookonchain) May 16, 2024

Viele Kleinanleger verfolgen die Investitionen solcher "Krypto-Wale" aufmerksam. Sie hoffen, dass diese Großinvestoren entweder den Kurs durch ihre Käufe beeinflussen oder über Insider-Informationen verfügen, wenn sie sich entscheiden, hohe Summen in einen Meme Coin zu investieren. Bisher hat der anonyme Investor seine Entscheidung offenbar nicht bereut: Er ist zu einem Kurs von 0,5831 Dollar eingestiegen und seitdem ist der TREMP-Kurs bereits deutlich gestiegen.

(TREMP Kursentwicklung - Quelle: Dextools)

Natürlich bleibt der Einstieg in TREMP spekulativ. Allerdings ist denkbar, dass der Kurs des Meme Coins im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen in den nächsten Monaten weiter ansteigen könnte. Ein Einstieg zu diesem Zeitpunkt könnte sich also noch lohnen, da TREMP im Laufe des Jahres durchaus auf eine Bewertung von hunderten Millionen Dollar steigen könnte. Höhere Renditen wären natürlich möglich gewesen, als der Coin noch neu und niedriger bewertet war. Daher setzen immer mehr Anleger auf den neuen Coin Sealana ($SEAL), der noch im Vorverkauf erhältlich ist, da hier noch die Möglichkeit besteht, den ersten Pump nach der Markteinführung mitzunehmen, wenn der Coin nach dem Launch durch die Decke gehen sollte.

Sealana knackt die Millionen Dollar Marke

Während TREMP bereits einen massiven Anstieg hinter sich hat und nun über 83 Millionen Dollar wert ist, steht Sealana ($SEAL) noch ganz am Anfang. Der Token ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, was allen Interessenten die Möglichkeit gibt, zum gleichen Preis vor dem Listing an den Kryptobörsen einzusteigen. Die hohe Nachfrage im Presale deutet darauf hin, dass es nach dem Launch zu einer Kursexplosion von tausenden Prozent kommen könnte, wie das auch schon bei BOME, SLERF und vielen weiteren Coins nach einem erfolgreichen ICO auf Solana der Fall war.

(Sealana ICO - Quelle: Sealana Website)

Um am Vorverkauf teilzunehmen, können Investoren SOL an die auf der Website angegebene Adresse senden und erhalten die $SEAL-Token beim Launch per Airdrop. Alternativ kann das Widget auf der Website genutzt werden, um SEAL mit ETH oder SOL zu kaufen. Gelingt es, den Erfolg von BOME oder SLERF zu reproduzieren, könnten frühe Käufer ihr Kapital mit $SEAL wieder innerhalb kürzester Zeit vervielfachen und Renditen von tausenden Prozent erzielen.

