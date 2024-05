Die Meme-Aktien sind zurück und sie haben sich in der laufenden Woche als eines der bestimmenden Themen an den Märkten erwiesen. Ein kleiner, unschuldiger Tweet reichte aus, um an den Märkten für mittelschweres Chaos zu sorgen. Am Mittwoch wurden die Anleger nun daran erinnert, dass es in einer solchen Lage nicht nur nach oben gehen kann.Nach zwei Tagen mit massiven Aufschlägen musste Gamestop (US36467W1099) am Mittwoch herbe Einschnitte beim Kurs verkraften. Das Papier gab an den hiesigen Handelsplätzen um 36,2 Prozent bis auf 30,20 Euro nach. So ...

