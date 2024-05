Momentum Design Lab, ein HTEC Unternehmen, hatte einen erfolgreichen Start in das Jahr 2024, da es auf der 11th Web Excellence, Spring 2024 UX Design and Indigo Design Awards mehrfach ausgezeichnet wurde. Dies beweist, wie innovativ Momentum bei der Entwicklung von modernsten Digitalprodukten ist. Das Unternehmen fühlt sich Qualität, UX Design und Technologie verpflichtet.

Arbeiten für visionäre Unternehmen wie Bitstamp, KT Tape, Nasdaq Private Market, the World Health Organization (WHO) und die Zusammenarbeit mit dem HTEC Design- und Marketingteam waren entscheidend für den Gewinn dieser Preise. Dass Momentum für alle fünf unterschiedlichen Einreichungen auf den Web Excellence Awards ausgezeichnet wurde, beweist die Flexibilität und das breite Spektrum an Fachwissen des Unternehmens. Die Einreichungen umfassen Projekte für Bitstamp sowie KT Tape mobile Apps, den Nasdaq Private Market und HTEC Websites und WHO's Hive Plattform, die aus 900 Einreichungen aus 21 Ländern hervorstach.

Darüber hinaus sicherte sich Momentum einen Gewinn in der wettbewerbsintensiven Kategorie 'UX Design Award Product' für das Projekt 'KT Tape-Tape Like the Pros' und gewann den 2024 Indigo Design Award für die KT Tape mobile App und das HTEC Website Design. Dieser Sieg gegen eine hohe Anzahl von weltweiten Wettbewerbern bezeugt die universelle Bedeutung von UX Design in zahlreichen Branchen. Die Auszeichnung von Momentum festigt weiter deren Position als führend im UX Design und im Bereich Produktinnovation.

Die Bewertungskriterien für diese Preise konzentrierten sich auf Bedeutung, Innovation und Nutzerzentrierung, Qualitäten, die sich im Selbstverständnis und der Projektmethodik von Momentum und den End-to-End-Nutzererlebnissen widerspiegeln.

Über Momentum Design Lab:

Momentum Design Lab, ein HTEC Unternehmen, ist eine Agentur für Produktinnovation, die das Feld zwischen Geschäft, Service und Produktdesign umspannt. Zu ihrer Methodik gehören KI und Daten, um aufeinander abgestimmte Erlebnisse durch Ko-Kreation zu schaffen Zum Kundenkreis gehören einflussreiche Branchenführer und visionäre kulturelle Organisationen. Dieser vielseitige Mix erweitert die Perspektive, was zu neuen Denkweisen führt, die Organisationen transformieren und eine langwährende Wirkung gewährleisten.

Über HTEC:

HTEC ist ein globales Engineering-Unternehmen für die Entwicklung von digitalen Produkten und Technologien. Es unterstützt die technische Entwicklung von einigen der mächtigsten Organisationen dieser Welt von revolutionären Startups bis hin zu den Fortune 500. HTEC beschäftigt in Nordamerika und Europa mehr als 2.000 Experten. Das Unternehmen ist ein idealer Technologiepartner für seine Kunden und die ultimative Wachstumsplattform für seine Mitarbeiter.

Contacts:

