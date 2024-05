NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach aktuellen Verkehrszahlen des Flughafen- und Mautstraßenbetreibers auf "Buy" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen auf den Straßen sei zum Vorjahr gesunken, während der Flughafenverkehr marginal zugenommen habe, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 15:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 15:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125486

