Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder "Unternehmen") hat seine ungeprüfte zusammengefasste konsolidierte Zwischenbilanz und die MD&A (Management's Discussion and Analysis) für das erste Quartal bis 31. März 2024 vorgelegt.

Diese Dokumente wurden elektronisch bei SEDAR+ unter www.sedarplus.com eingereicht und werden auf der Website des Unternehmens unter www.dynacor.com abrufbar sein.

(Alle Angaben in dieser Pressemitteilung erfolgen, sofern nicht anders angegeben, in Millionen US-Dollar. Alle Beträge je Aktie sind in US-Dollar angegeben. Alle prozentualen Veränderungen werden aus gerundeten Zahlen berechnet. Bei einigen Additionen können Rundungsfehler bestehen).

ERSTES QUARTAL 2024 ÜBERSICHT UND HIGHLIGHTS

ÜBERBLICK

Dynacor beendete den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2024 ("Q1-2024") mit einem Rekord-Quartalsumsatz von 67,7 Mio. USD und einem Nettoertrag von 4,8 Mio. USD (0,13 USD je Aktie), verglichen mit einem Umsatz von 56,7 Mio. USD und einem Nettoertrag von 4,5 Mio. USD (0,11 USD je Aktie) im ersten Quartal 2023 ("Q1-2023").

Im Jahr 2023 wurde die zweite Hälfte der für Januar geplanten Exporte auf Februar verschoben. Dies begründet die hohen Umsätze im Februar und die niedrigeren Umsätze im Januar.

HIGHLIGHTS

Betrieb

Höhere angelieferte Erzmenge. Die Gesamtmenge des angelieferten Erzes betrug in diesem Quartal mehr als 43.000 Tonnen, was einem Anstieg von 19,9 im Vergleich zu Q1-2023 entspricht. Zum Ende von Q1-2024 entsprachen die Erzvorräte mehr als 40 Produktionstagen.

Die Gesamtmenge des angelieferten Erzes betrug in diesem Quartal mehr als 43.000 Tonnen, was einem Anstieg von 19,9 im Vergleich zu Q1-2023 entspricht. Zum Ende von Q1-2024 entsprachen die Erzvorräte mehr als 40 Produktionstagen. Höhere verarbeitete Erzmenge. Aufgrund der Erzvorräte zu Beginn des Bilanzzeitraums und der angelieferten Erzmenge verarbeitete die Anlage Veta Dorada 44.006 Tonnen Erz (im Durchschnitt 484 Tagestonnen), verglichen mit 41.566 Tonnen in Q1-2023 (462 Tagestonnen). Dies entspricht einem Anstieg von 5,9 %.

Aufgrund der Erzvorräte zu Beginn des Bilanzzeitraums und der angelieferten Erzmenge verarbeitete die Anlage Veta Dorada 44.006 Tonnen Erz (im Durchschnitt 484 Tagestonnen), verglichen mit 41.566 Tonnen in Q1-2023 (462 Tagestonnen). Dies entspricht einem Anstieg von 5,9 %. Höhere Goldproduktion. In Q1-2024 belief sich die Goldäquivalent-Produktion auf 31.769 Unzen AuEq, ein Anstieg von 8,4 gegenüber 29.299 Unzen AuEq in Q1-2023.

Finanzen

Der konstante Anstieg des Goldpreises ab März und die hohe betriebliche Performance hatten positive Auswirkungen auf die finanzielle Performance in Q1-2024. Der Goldpreis stieg von 2.075 USD/Unze im Januar 2024 auf 2.207 USD/Unze im März 2024. Auch die höhere verarbeitete Tonnage beeinflusste die Umsatzzahlen positiv.

Der Goldpreis stieg von 2.075 USD/Unze im Januar 2024 auf 2.207 USD/Unze im März 2024. Auch die höhere verarbeitete Tonnage beeinflusste die Umsatzzahlen positiv. Umsatzwachstum von 19,4 %. Der Umsatz belief sich auf 67,7 Mio. USD gegenüber 56,7 Mio. USD in Q1-2023.

Der Umsatz belief sich auf 67,7 Mio. USD gegenüber 56,7 Mio. USD in Q1-2023. Anstieg der Bruttobetriebsmarge um 16,7 %. Die Bruttobetriebsmarge belief sich auf 9,1 Mio. USD (13,5 des Umsatzes), verglichen mit 7,8 Mio. USD (13,8 des Umsatzes) in Q1-2023.

Die Bruttobetriebsmarge belief sich auf 9,1 Mio. USD (13,5 des Umsatzes), verglichen mit 7,8 Mio. USD (13,8 des Umsatzes) in Q1-2023. Anstieg des Betriebsergebnisses um 19,5 %. Betriebsergebnis von 7,2 Mio. USD in Q1-2024 gegenüber 6,1 Mio. USD im Q1-2023.

Betriebsergebnis von 7,2 Mio. USD in Q1-2024 gegenüber 6,1 Mio. USD im Q1-2023. Verbesserte Bruttobetriebsmarge. Zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge von 305 USD je verkaufte Unze AuEq (1) im Vergleich zu 283 USD in Q1-2023 ein Anstieg um 7,8 %.

im Vergleich zu 283 USD in Q1-2023 ein Anstieg um 7,8 %. Rekord-EBITDA nach Anstieg um 17,4 %. EBITDA (2) in Höhe von 8,1 Mio. USD, verglichen mit 6,9 Mio. USD in Q1-2023.

EBITDA in Höhe von 8,1 Mio. USD, verglichen mit 6,9 Mio. USD in Q1-2023. Verbesserung des Cashflow je Aktie um 15,4 %. Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung beim Betriebskapital in Höhe von 5,6 Mio. USD (0,15 USD je Aktie) (3) gegenüber 5,0 Mio. USD (0,13 USD je Aktie) in Q1-2023.

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung beim Betriebskapital in Höhe von 5,6 Mio. USD (0,15 USD je Aktie) gegenüber 5,0 Mio. USD (0,13 USD je Aktie) in Q1-2023. Verbesserter Nettoertrag von 4,8 Mio. USD in Q1-2024 (0,13 USD oder 0,17 CAD je Aktie), verglichen mit dem Nettoertrag von 4,5 Mio. USD (0,11 USD oder 0,15 CAD je Aktie) in Q1-2023.

von 4,8 Mio. USD in Q1-2024 (0,13 USD oder 0,17 CAD je Aktie), verglichen mit dem Nettoertrag von 4,5 Mio. USD (0,11 USD oder 0,15 CAD je Aktie) in Q1-2023. Solide Liquidität. Der Kassenstand betrug 27,7 Mio. USD zum Ende von Q1-2024 gegenüber 22,5 Mio. USD zum Jahresende 2023.

Rendite für Aktionäre

Verstärkter Rückkauf von Aktien. Rückkauf von 926.800 Stammaktien für 2,7 Mio. USD (3,7 Mio. CAD) in Q1-2024, verglichen mit 29.080 Stammaktien für 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD) in Q1-2023.

Rückkauf von 926.800 Stammaktien für 2,7 Mio. USD (3,7 Mio. CAD) in Q1-2024, verglichen mit 29.080 Stammaktien für 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD) in Q1-2023. Gestiegene Dividende. Seit Januar 2024 wird eine monatliche Dividendenerhöhung von 16.7 ausgezahlt. Auf Jahresbasis beläuft sich die Dividende 2024 auf 0,14 CAD je Aktie bzw. eine Dividendenrendite von 2,6 basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.

(1) Die zahlungswirksame Bruttobetriebsmarge je Unze AuEq ist in US-Dollar ausgewiesen und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Förderkosten je Unze AuEq vom durchschnittlichen Verkaufspreis pro Unze AuEq abgezogen werden. Hierbei handelt sich um eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. (2) EBITDA: Das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Das Unternehmen verwendet diese Nicht-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch den Geschäftsbetrieb erwirtschafteten Zahlungsmittel und hilft Investoren, die Rentabilität des Unternehmens mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen der unterschiedlichen Vermögensbasis, unterschiedlicher Steuerstrukturen und unterschiedlicher Kapitalstrukturen eliminiert werden. (3) Der Cashflow je Aktie ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, für die keine Standarddefinition gemäß den IFRS-Rechnungslegungsstandards existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlich lautenden Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Diese Nicht-IFRS-Kennzahl kann auch für Investoren hilfreich sein, da sie mit dem Handelspreis der Aktie des Unternehmens verglichen werden kann.

ERGEBNISSE AUS LAUFENDER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Konsolidierte Nettoertrags- und Gesamtergebnisrechnung Drei-Monats-Zeiträume

bis 31. März (In Tausend US-Dollar, ungeprüft) 2024 2023 Umsatz 67.733 56.733 Umsatzkosten (58.585) (48.904) Bruttobetriebsmarge 9.148 7.829 Allgemeine Verwaltungskosten (1.704) (1.553) Ausgaben für sonstige Projekte (214) (224) Betriebsergebnis 7.230 6.052 Finanzerträge abzüglich -aufwendungen 171 153 Wechselkursgewinne (-verluste) (59) 50 Ertrag vor Ertragssteuern 7.342 6.255 Laufender Ertragssteueraufwand (2.577) (1.979) Latente Ertragssteuererstattung 16 191 Nettoertrag und Gesamtergebnis 4.781 4.467 Ergebnis je Aktie Unverwässert 0,13 $ 0,11 Verwässert 0,13 $ 0,11

Der Gesamtumsatz erreichte die neue Rekordmarke von 67,7 Mio. USD gegenüber 56,7 Mio. USD in Q1-2023. Das Plus von 11,0 Mio. USD kam durch höhere Absatzmengen (4,5 Mio. USD) und höhere durchschnittliche Verkaufspreise (6,5 Mio. USD) zustande.

Die Bruttobetriebsmarge für Q1-2024 stieg um 16,7 auf 9,1 Mio. USD (13,5 des Umsatzes), verglichen mit 7,8 Mio. USD (13,8 des Umsatzes) in Q1-2023. Ab März wurde die Bruttobetriebsmarge für Q1-2024 vom Anstieg der Goldmarktpreise positiv beeinflusst.

Die allgemeinen Verwaltungskosten betrugen 1,7 Mio. USD gegenüber 1,5 Mio. USD in Q1-2023.

Die "Ausgaben für sonstige Projekte" entsprechen den Aufwendungen des Unternehmens, um ihr einzigartiges Geschäftsmodell auf andere Länder zu übertragen.

Zudem wurde der Nettoertrag in Q1-2024 durch die Verbuchung eines Ertragssteueraufwands in Höhe von 2,6 Mio. USD im Vergleich zu 1,8 Mio. USD in Q1-2023 beeinflusst. Der prozentuale Anstieg des Nettoertrags vor Steuern ist hauptsächlich in der Verbuchung von Quellensteuern auf die von einer peruanischen Tochtergesellschaft erhaltenen Dividenden (keine in Q1-2023) sowie durch die Auswirkung der Schwankungen des peruanischen Sol gegenüber dem US-Dollar auf den laufenden und latenten Steueraufwand begründet. Künftige Schwankungen werden sich positiv oder negativ auf die laufenden und latenten Steuern zum Ende jedes Zeitraums auswirken.

Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen (In Tausend US-Dollar, ungeprüft) Drei-Monats-Zeiträume bis 31. März 2024 2023 Überleitung vom Nettoertrag und Gesamtergebnis zum EBITDA Nettoertrag und Gesamtergebnis 4.781 4.467 Ertragssteueraufwand (laufend und latent) 2.561 1.788 Finanzerträge abzüglich -aufwendungen (171) (153) Abschreibung 885 784 EBITDA 8.056 6.886

KONSOLIDIERTER CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER, INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT SOWIE BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT

Betriebliche Tätigkeit

Für den am 31. März 2024 endenden Drei-Monats-Zeitraum betrug der Cashflow aus der Betriebstätigkeit vor Änderungen des Betriebskapitals 5,6 Mio. USD, verglichen mit 5,0 Mio. USD für den Drei-Monats-Zeitraum, der am 31. März 2023 endete. Die Nettoliquidität aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 9,6 Mio. USD, im Vergleich zu 9,7 Mio. USD für den Drei-Monats-Zeitraum bis 31. März 2023. Die Veränderungen bei Betriebskapitalposten betrugen 3,9 Mio. USD, gegenüber (4,7 Mio. USD) für den Drei-Monats-Zeitraum bis 31. März 2023.

Investitionstätigkeit

In dem am 31. März 2024 endenden Drei-Monats-Zeitraum investierte das Unternehmen 0,7 Mio. USD (3,7 Mio. USD in dem am 31. März 2023 endenden Drei-Monats-Zeitraum). Dieser Betrag beinhaltet überwiegend Investitionen in das Werk und neue Fahrzeuge. Alle Investitionen wurden durch intern generierte Cashflows finanziert.

Finanzierungstätigkeit

In Q1-2024 wurden monatliche Dividenden in Höhe von insgesamt 0,035 CAD je Aktie ausgeschüttet. Dies entspricht einem Gesamtbetrag von 1,0 Mio. USD (1,3 Mio. CAD), verglichen mit 0,030 CAD je Aktie bzw. einem Gesamtbetrag von 0,9 Mio. USD (1,2 Mio. CAD) in Q1-2023.

In Q1-2024 wurden 926.800 Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von 2,7 Mio. USD (3,7 Mio. CAD) in Zahlungsmitteln zurückgekauft (29.080 Aktien für einen Gesamtbetrag von 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD) in Q1-2023).

In Q1-2024 emittierte das Unternehmen 62.925 Stammaktien nach der Ausübung von Kaufoptionen zu einem Preis von 0,1 Mio. USD (0,1 Mio. CAD).

Betriebskapital und Liquidität

Zum 31. März 2024 stieg das Betriebskapital des Unternehmens auf 52,1 Mio. USD, darunter 27,7 Mio. USD in Zahlungsmitteln (50,8 Mio. USD, einschließlich 22,5 Mio. USD in Zahlungsmitteln zum 31. Dezember 2023).

KONSOLIDIERTE BILANZ

Zum 31. März 2024 belief sich die Summe der Vermögenswerte auf 111,5 Mio. USD (111,8 Mio. USD zum 31. Dezember 2023). Die größten Veränderungen gegenüber dem Ende des Vorjahres ergeben sich aus der Verbesserung der Liquidität und den Veränderungen bei den Betriebskapitalposten (hauptsächlich Lagerbestände sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten).

(In Tausend US-Dollar, ungeprüft) Zum 31. März Zum 31. Dezember 2024 2023 Zahlungsmittel 27.675 22.481 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.013 13.328 Lagerbestände 27.321 31.925 Vorauszahlungen 841 277 Immobilien, Werksanlagen und Ausrüstungen 24.496 24.590 Nutzungsrechte 591 613 Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung 18.570 18.566 Summe Aktiva 111.507 111.780 Lieferanten- und sonstige Verbindlichkeiten 13.530 15.357 Laufende Steuerverbindlichkeiten 2.230 1.799 Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten 3.746 3.724 Latente Steuerverbindlichkeiten 661 677 Leasingverbindlichkeiten 602 636 Eigenkapital 90.738 89.587 Summe Passiva und Eigenkapital 111.507 111.780

GESCHÄFTSPROGNOSE FÜR 2024

Erzverarbeitung

Für 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz(1) zwischen 265 Mio. und 285 Mio. USD ein Wachstum zwischen 6 und 14 gegenüber dem Umsatz von 2023. Der Nettoertrag wird zwischen 12 Mio. und 15 Mio. USD (0,33 bis 0,41 USD je Aktie) (0,45 bis 0,56 CAD je Aktie) prognostiziert und beinhaltet Ausgaben in Höhe von 2,7 Mio. USD, um Projekte in anderen Ländern voranzutreiben. Bisher erfüllt das Unternehmen seine Finanzprognose für das Jahr 2024.

(1) Bei einem angenommenen Marktpreis für Gold zwischen 2.000 und 2.050 USD je Unze

Investitionsausgaben

Für 2024 plant die Dynacor Group Investitionsausgaben in Höhe von 13 Mio. USD. Diese Investitionen werden in unserem Werk Veta Dorada für neue Anlagen zur Verbesserung der Effizienz, zur Erhöhung der Kapazität der Absetzbecken und für Fahrzeuge zur Gewährleistung der Sicherheit unserer Käufer, die in abgelegenen Gebieten arbeiten, verwendet. Bei günstigen Rahmenbedingungen werden bis zu 4 Mio. USD für die Fortsetzung des Due-Diligence-Prozesses und die Erschließung neuer Projekte in anderen Ländern bereitgestellt.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines PX IMPACT® Goldprogramms. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche, zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für das PX IMPACT®-Gold. Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt enthalten sind. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

Aktien im Umlauf: 36.568.356

