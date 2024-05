Eine Brotrevolution auf der ganzen Welt beginnt jetzt!

Lieben Sie Brot und Süßigkeiten? Wenn ja, könnteAerutadas perfekte Spiel für Sie sein!Aerutaist eine Managementsimulation und ein Action-Rollenspiel, das in einer Bäckerei voller süßer und herzhafter Brote spielt. InAerutaerleben Sie eine fesselnde Mischung aus Dungeon-Abenteuern und Bäckerei-Management, die Abenteuer und kulinarischen Genuss bietet.

Der in Tokio ansässige Indie-Game-Publisher GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. gab heute bekannt, dass das Action-RollenspielAerutamit farbenfrohen und bezaubernden Charakteren im Anime-Stil am 15. Mai im Early Access auf PC über STEAM gestartet wurde.

Die Geschichte beginnt, als Chaya, ein Fuchsmädchen, das eine Heldin werden will, während eines Abenteuers versehentlich den Ofen einer Bäckerei kaputt macht. Da sie die Schulden für den Schaden begleichen muss, bleibt ihr nichts anderes übrig, als dort zu arbeiten.

Obwohl sie keinerlei Backerfahrung hat, hilft Chaya an der Kasse des Ladens und nimmt abenteuerliche Wege auf sich, um Backzutaten zu besorgen. Wohin wird Chayas seltsame Geschichte sie führen?

Begeben Sie sich auf ein Abenteuer und entdecken Sie neue Zutaten

Es scheint, als ob in der Speisekammer einige Zutaten fehlen Sie werden so viele wie möglich davon brauchen, um vielfältige Spezialrezepte zuzubereiten. Keine Sorge, denn alle Zutaten, die Sie brauchen, können Sie auf Ihrer epischen Reise von den verschiedenen zum Kampf bereiten Feinden sammeln. Sie können zum Beispiel Pain Pincers von Krabbenmonstern, Lucky Star Candies von Lucky Stars und Fluffy Dumplings von Patty Kings beschaffen.

Aber lassen Sie sich nicht vom niedlichen Aussehen der Monster täuschen! Es ist keine leichte Aufgabe, diese besonderen Zutaten zu beschaffen. Die Monster, die auf Sie warten, sind unglaublich stark und Sie werden vielleicht vom Kampf erschöpft sein und einen Snack brauchen, um wieder gesund zu werden!

Erfüllen Sie die Stadt mit dem Duft von frisch gebackenem Brot

Die von Chaya erhaltenen Zutaten werden an Effie, die Bäckerin und Besitzerin der Bäckerei, übergeben, die die außergewöhnlichsten Brote der Welt backt. In der Zwischenzeit wird Chaya, die keine Backerfahrung hat, mit dem Auffüllen des Brotvorrats und der Bedienung der Registrierkasse betraut. Drücken Sie die Richtungstasten im richtigen Moment, um die Transaktionen der Kunden abzuschließen und den Umsatz zu steigern. Verdienen Sie genug Geld mit dem Verkauf, und Sie werden bald Ihre Schulden zurückzahlen und Effies wertvollen Ofen reparieren, um die Stadt mit dem Duft von frischem Brot zu erfüllen!

Begeben Sie sich mit farbenfrohen Freunden auf eine Reise

Sicherlich war es das Schicksal, das Chaya in diese Stadt führte, wo sie zur Heldin werden konnte! Im Verlauf der Geschichte tauchen verschiedene Charaktere auf der Insel auf, um Chaya bei ihren Abenteuern und in der Bäckerei zu unterstützen. Chaya ist auf dem besten Weg, zur Heldin zu werden, indem sie Freundschaften mit den Bewohnern knüpft, wie zum Beispiel mit Effie, dem Bärenjungen, das leidenschaftlich gerne Brot backt, und Bollio, einem Schaf, das ihr half, Effies Ofen zu reparieren.

Begleiten Sie Chaya bei ihrem Abenteuer und finden Sie alles über dieses Brot aus einer anderen Welt heraus!

Halten Sie sich überAerutaauf dem Laufenden und fügen Sie es jetzt zu Ihrer STEAM-Bibliothek hinzu!

