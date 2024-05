NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - "Nordkurier" zu Habeck/Fico:

"Kurz nach dem Attentat auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico überschlugen sich die Reaktionen zahlreicher Politiker im Netz. Der deutsche Vize-Kanzler Robert Habeck äußerte sich am Donnerstagnachmittag entsprechend im Bundestag, um zugleich zu warnen, "dass aus Worten Taten folgen und dass diese Taten dann meistens eine geistige Vorbereitung haben". Unmissverständlich richtete er diese Warnung an die Adresse der AfD. Angesichts des gerade erst verübten Mordanschlags auf Fico war diese Mahnung nicht nur vorschnell, sondern auch höchst unangebracht. Zu diesem Zeitpunkt war noch nichts über die Hintergründe bekannt, da verbieten sich Schuldzuweisungen. Zudem sollte auch Habeck wissen, dass Fico in der Slowakei mit seinem nationalistischen Kurs eher eine Politik a lá AfD praktiziert. So viel bekannt ist, war die Kritik an dieser Politik Ficos auch das Motiv des Attentäters. Vor diesem Hintergrund muss sich Robert Habeck nicht wundern, wenn er immer mal wieder als Oberlehrer der Nation kritisiert wird. In diesem Fall völlig zu Recht."/yyzz/DP/he