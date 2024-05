DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 17. Mai

=== *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 1Q PROGNOSE: 7,4% 4. Quartal: 7,5% 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q 08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q 08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV *** 10:00 DE/Zalando SE, HV *** 11:00 DE/United Internet AG, HV *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen April 11:00 DE/Dürr AG, HV 11:00 DE/Takkt AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,7% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+2,9% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 12:00 DE/Synlab AG, HV 13:00 DE/Stratec SE, HV 13:30 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Greentech Festival, Berlin *** 14:00 DE/Biontech SE, HV 14:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, HV *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 17:00 US/Boeing Co, HV - DE/Baugenehmigungen März - NO/Börsenfeiertag Norwegen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

