Am Preisniveau für deutsche Speisekartoffeln aus dem Lager ändert sich in dieser Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr. Die Restmengen laufen in Mecklenburg - Vorpommern langsam aus. Freie Ware für den Zukauf gibt es nicht mehr. Einige Packer stellen zum kommenden Wochenende das Premiumsortiment komplett auf ausländische Frühkartoffeln um. Lagerkartoffeln werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...