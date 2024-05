Im November 2023 notierte der MDAX-Titel noch knapp unterhalb von 16 €, jetzt peilt EVONIK den Widerstand bei 21,70 € (Hoch von Februar 2023) an. Bei den Anfang Mai vorgelegten Q1-Zahlen konnte der Spezialchemie-Konzern mit deutlichen Anstiegen beim Free Cashflow und dem operativen Gewinn punkten. Auch dass die jüngste Aufwärtsdynamik nach dem Dividendentermin Anfang Juni etwas abflauen könnte, dürfte eine sich verfestigende Erholung in der Chemiebranche die Kurserholung im Laufe des Jahres weiter stützen. Die Unternehmen der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie konnten im Vergleich zum schwachen vierten Quartal 2023 in den ersten drei Monaten dieses Jahres ihre Produktion um 6,5 % erhöhen, wie der Branchenverband VCI gestern meldete. Parallel stieg der Umsatz um 1,8 % auf 56,5 Mrd. €, wobei die Kunden ihre leeren Lager wieder aufgefüllt haben.



