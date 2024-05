von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Weirather, die Modell- und Entwicklungszyklen in der Autoindustrie werden immer schneller. Gerade die Elektrifizierung und Digitalisierung treiben die Entwicklung an. Welche Auswirkungen hat das auf den Occasionsmarkt? Johannes Weirather: Sie sprechen die grösste Transformation in der Geschichte des Automobils an. Wir befinden uns in einer extrem spannenden Phase, die viel Veränderung mit sich bringt. In dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...