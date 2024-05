Der US-Elektroautobauer Tesla hat in Grünheide in Berlin einen Erfolg erringen können. Begleitet von Protesten hat die Gemeinde Grünheide bei Berlin den Weg für die Erweiterung des Fabrikgeländes freigemacht. Damit kann Tesla sein Gelände um einen Güterbahnhof und Logistikflächen erweitern.Ein Ende des Konflikts um die einzige europäische Fabrik von Firmenchef Elon Musk ist jedoch nicht in Sicht. Auf den Gemeindevertretern lastete großer Druck. Unter Polizeischutz stimmten sie am Donnerstag mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...