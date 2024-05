FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Freitag etwas weiter von seinem Rekord zurückkommen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent tiefer auf 18 680 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax bei 18 892 Punkten einen Höchststand erreicht. Auf Wochensicht tat sich bislang per saldo aber recht wenig. An der Wall Street hatten die wichtigsten Indizes am Vortag weitere Bestmarken letztlich nicht ganz halten können. Am Ende standen kleine Verluste auf dem Tableau. Auch aus Asien kamen am Morgen keine größeren Impulse. In China enttäuschten die Einzelhandelsumsätze, auf die Börse hatte dies aber kaum Auswirkungen.

USA: - LEICHTE VERLUSTE NACH REKORD - Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag zunächst ihre Rekordfahrt vom Vortag verhalten fortgesetzt. Im weiteren Verlauf kamen sie jedoch wieder auf ihr Ausgangsniveau zurück. Der Dow Jones Industrial übersprang erstmals in seiner langen Geschichte die Marke von 40 000 Punkten. Dann bröckelte der Leitindex jedoch wieder ab und schloss 0,10 Prozent tiefer bei 39 869,38 Zählern. Zur Wochenmitte hatte eine abgeschwächte US-Inflation den Börsen neue Zinssenkungsfantasie und Höchststände beschert.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Nach der freundlichen Verfassung der Märkte am Vortag, prägte erneut Zurückhaltung das Geschehen. Auch die US-Aktienmärkte konnten ihr Rekordniveau nicht ganz halten und schlossen etwas tiefer. Der Schwung nach positiven Inflationssignalen ließ spürbar nach. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um rund 0,4 Prozent. In China büßte der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen 0,2 Prozent ein, während der Hang Seng in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,3 Prozent zulegte.



DAX 18738,81 -0,69%

XDAX 18692,13 -0,96%

EuroSTOXX 50 5072,45 -0,56%

Stoxx50 4521,42 -0,30%



DJIA 39869,38 -0,10%

S&P 500 5297,10 -0,21%

NASDAQ 100 18557,96 -0,21%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,33 0,02%°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0859 -0,07%

USD/Yen 155,76 0,24%

Euro/Yen 169,14 0,16%°



ROHÖL:





Brent 83,54 0,26 USD WTI 79,35 0,12 USD°

/jha/